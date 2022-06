Pavignano, auto abbandonata con le portiere aperte, Polizia Locale la rimuove, FOTO

Intervento della Polizia Locale di Biella questa mattina 18 giugno intorno alle 10,15 in via Ogliaro a Biella, dove dei passanti hanno notato un'auto abbandonata lungo la strada, una Bmw grigia con le portiere aperte e i finestrini semi-abbassati.

Il mezzo, che non aveva nessun segno di incidente e non conteneva nessun riferimento circa la sosta in eventuale avaria, si trovava all'altezza del civico 7. Gli agenti hanno chiamato il carro attrezzi per rimuovere l'auto in attesa di risalire al proprietario e capire le cause dell'abbandono.