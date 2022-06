Cavaglià: 28enne perde alcune dita della mano in incidente sul lavoro - Foto repertorio newsbiella

E' stato soccorso dai sanitari del 118 e ricoverato in ospedale il 28enne rimasto ferito nell'utilizzo di un mezzo agricolo. Il giovane ha perso alcune dita della mano. Al momento non si hanno notizie dettagliate della dinamica né di come si siano trattate le ferite riportate.

Seguiranno aggiornamenti