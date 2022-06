Biella, Carabinieri in via Italia: un 31enne finisce nei guai dopo una lite

Intervento dei Carabinieri nella serata di ieri in via Italia, a Biella, per una discussione tra due uomini. Dopo gli accertamenti di rito, si è scoperto che uno dei due era gravato dalla misura della sorveglianza speciale.

Per questo motivo il 31enne è stato deferito per la violazione di tale obbligo.