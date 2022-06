Solidarietà concreta “pro Ucraina” con Sardi e Frati Francescani Minori di Biella

Continua la gara biellese di solidarietà lanciata dal Circolo Culturale Sardo di Biella in favore della popolazione ucraina massacrata dalla guerra.Alla generosità di semplici cittadini si somma quella di alcune realtà commerciali e imprenditoriali. Ultima in ordine di tempo, quella del “Mastro panettiere e pasticcere De Mori”, che ha messo a disposizione suoi prodotti artigianali da forno interamente lavorati a mano. Dalla terra del torcetto, del grissino e della lana l’aiuto si fa dolce e concreto.

Decine di colombe, simbolo di pace, verranno consegnate direttamente sui luoghi di guerra, grazie alla collaborazione con i Frati Francescani Minori di Biella, che hanno attivato i contatti con i loro confratelli del convento di Konotop, città di 85mila abitanti nella regione di Sumy, al confine con la Russia, nel Nord-Est dell’Ucraina.

A breve, appena completato il carico, un furgone, guidato da Massimo Gravellu, segretario di “Su Nuraghe”, partirà da Biella con destinazione Ucraina.

Nel mentre, è ancora possibile donare. Servono assorbenti igienici - bende - cerotti - calze - t.schirt – boxer, e beni alimentari, quali: carne e tonno in scatola - zuppe pronte - cibo in busta – omogeneizzati.

Potranno essere consegnati direttamente nelle sere di venerdì (ore 21:00-23:00) presso la sede del Circolo sardo, in via Galileo Galilei, 11.Consegne anche presso il convento dei Francescani Minori di Biella adiacente la Basilica di San Sebastiano, in via Agostino De Fango, 4: da martedì a venerdì, con i seguenti orari: 10:00-11:30; al pomeriggio;15:30-17 (sabato, domenica e lunedì non si raccoglie).È anche possibile fare versamenti in denaro “Pro Ucraina” direttamente nella sede di “Su Nuraghe”.

In alternativa, versamento con bonifico bancario sul conto corrente intestato: Biverbanca/Banca di Asti, Agenzia di via Dante, 4, Biella – intestato a: Circolo Culturale Sardo “Su Nuraghe”, Biella. IBAN IT 17 G 06085 22303 000015749550, specificando nella causale: “Pro Ucraina”.