E’ un servizio di Servizio di NCC in Italia affidabilità e qualità sono garantite da autisti professionisti, che con la loro esperienza pluriennale ti porteranno ovunque lo desideri.

E’ specializzata nel settore noleggio con conducente le vetture sono equipaggiate secondo gli standard di qualità più elevati L’obiettivo è di offrire ai propri clienti il massimo del comfort per godere il viaggio in tutta serenità. Dispone solamente di vetture di alta qualità, per garantire a tutti i passeggeri il massimo della sicurezza e del comfort durante il viaggio. Abbiamo scelto i migliori veicoli per offrire un servizio di noleggio auto con conducente professionale e affidabile, dovrai solo scegliere la vettura che fa per te.

Il servizio di prenotazione online ti permette con un solo click di scegliere la vettura più adatta alle tue esigenze. È possibile noleggiare varie tipologie di auto, dalla Station Wagon alla vettura di lusso, fino ad arrivare al Minivan 8 posti. Che si tratti di spostamenti di lavoro o per il tempo libero, la ditta ti permette di noleggiare l’auto in base alle tue necessità. Si effettuano trasferimenti verso aeroporti e outlet, goditi a pieno i tuoi viaggi e le tue giornate di shopping, al traffico ci pensiamo noi.

Dunque puoi telefonare quando vuoi per un preventivo immediato da Servizio di NCC in Italia per prenotare il servizio NCC o per avere subito a disposizione un’elegante berlina od un pulmino, con autista professionale Le auto blu del servizio NCC sono sempre a tua disposizione, per ogni esigenza e per ogni trasferimento, cosicché il nostro servizio può essere definito blu taxi privato Infatti possiamo accompagnarti ove desideri, quando vuoi e senza sorprese nel prezzo. Tariffe servizio NCC sono spesso più convenienti rispetto al normale servizio taxi, la cui tariffa aumenta nei tragitti extraurbani. Difatti i prezzi del nostro autonoleggio con autista sono altamente concorrenziali ed offriamo sconti speciali, anche per trasferimenti a media e lunga percorrenza.

Offriamo poi convenzioni ad hotel, enti, aziende, professionisti, scuole, autofficine, carrozzerie, ditte specializzate nel soccorso stradale ecc. Inoltre i clienti che scelgono il servizio NCC possono viaggiare “in prima classe” su berline d’alta gamma, senza alcun sovra prezzo Naturalmente garantiamo grande esperienza d’ogni nostro autista ed utilizziamo vetture nuovissime, full optional Così forniamo trasferimenti comodi e sicuri, verso qualsiasi destinazione Sono inoltre disponibili pulmini fino ad otto passeggeri, oltre a bus e minibus NCC con autista, a tariffe agevolate.

Le tariffe Servizio di NCC in Italia sono tra le più competitive nel servizio di noleggio con conducente, come per la nostra tratta Milano Linate a basso costo Siamo un’azienda leader nei servizi di noleggio con conducente a Milano e, nel corso degli anni, abbiamo imparato a differenziarci dai tanti nostri competitors grazie alla indiscutibile qualità dei servizi offerti ed alla totale propensione alla soddisfazione del cliente.

Offriamo un’ampia gamma di servizi che spaziano dai servizi di trasferimento verso aeroporti, porti e stazioni ferroviarie, ai servizi turistici (sia in Milano che nelle principali città d’arte italiane), Business ed eventi speciali, quali matrimoni, meeting, fiere, ecc. Non esitate a contattarci Sarete invitati a visitare i nostri uffici, dove ci incontreremo, ci conosceremo e potrete apprezzare la differenza fra noi e gli altri.