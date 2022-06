20° Città di Biella, passione motori: raduno moto d'epoca, FOTO

Moto Club Perazzone in collaborazione con AMSAP hanno organizzato una due giorni dedicata a chi ha la passione dei motori. Il via è stato oggi, sabato 18 giugno, in via Italia, dove c'è l'esposizione dei mezzi, mentre domani sarà la volta dell'esposizione e del giro turistico, come spiega il presidente del Moto Club Giuseppe Simonato.

"E' il 20° raduno - spiega Simonato - . Da qualche anno facciamo il giorno prima l'esposizione e il giorno dopo esposizione e poi sfilata. Domani il ritrovo sarà in piazza Vittorio Veneto dove ci sarà raduno e iscrizioni e da lì partiamo e andiamo alla festa di Pollone".