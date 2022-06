Qi Gong a Bielmonte, a fine mese il terzo incontro

Sono aperte le prenotazioni per il terzo incontro del ciclo di lezioni di Qi Gong a Bielmonte, in programma sabato 25 giugno. L’iniziativa, giunta alla sua quinta edizione, è nata da un'idea di Oasi Zegna e Fondo Edo Tempia e si propone di portare la pratica di una delle discipline della medicina tradizionale cinese in mezzo alla quiete e ai paesaggi delle montagne biellesi. Il ritrovo è al Bosco del Sorriso dove gli iscritti saranno attesi dall’istruttrice specializzata Natalina Bassetto.

Il Qi Gong consiste in una serie di esercizi statici e dinamici che permettono di attivare l’energia vitale del corpo, stimolare le difese immunitarie, favorire la concentrazione, il rilassamento, migliorare la postura, l’apparato osteo-articolare e la vista. Il tema del ciclo di quest’anno è l’alchimia dei dodici canali energetici. Per informazioni: 015.351830.