Oggi la moderna tecnologia Liposuzione laser permette di rimuovere depositi di grasso corporeo in eccesso da aree ben localizzate in modo preciso e sicuro tramite la liposuzione laser (o liposuzione laser-assistita). Rispetto alle conosciute tecniche di liposuzione chirurgica tradizionale, la liposuzione laser ha il vantaggio di una minore invasività e quindi necessita di una anestesia più leggera consentendo al Paziente un recupero più veloce e con minori complicanze. Il trattamento è quindi rapido, indolore, non invasivo e non lascia alcuna cicatrice. Posso ricorrere alla liposuzione per evitare di fare diete o effettuare esercizio fisico? La liposuzione non è un metodo per dimagrire inteso come miglioramento dello stile di vita. E’ piuttosto un modo di trattare caratteristiche della fibra ottica consente di rimuovere anche il grasso più resistente.

Quali sono le aree dove più frequentemente si deposita il grasso? Le zone più frequentemente trattate con Liposuzione Laser sono zone corporee, dove si è accumulato tessuto adiposo, che sono più resistenti all’esercizio fisico ed alla dieta. La liposuzione laser assistita grazie alle: cosce glutei addome fianchi braccia collo mento petto ginocchia caviglie schiena I vantaggi di questa procedura consistono anzitutto in una rimozione atraumatica del tessuto adiposo che venendo ridotto ad una sorta di emulsione oleosa, per l’elevata temperatura del laser, viene facilmente e delicatamente aspirato. Inoltre si ha un effetto di retrazione del tessuto sovrastante (effetto lifting) che permette un riposizionamento naturale della pelle nella zona modellata anche in persona che hanno una ridotta elasticità della pelle.

L’intervento ha tempi chirurgici brevi, non lascia cicatrici e non occorrono punti di sutura, è indolore sia durante che dopo l’intervento, ha tempi di recupero brevi e assenza di ricovero. Inoltre consente di trattare anche a persone obese e di eliminare il grasso più resistente in più zone corporee in una unica seduta. Il trattamento di liposuzione laser lascia delle cicatrici? No, a seguito del trattamento con Liposuzione Laser non esitano cicatrici. Come si svolge l’intervento? Una volta accertata l’idoneità del Paziente al trattamento, attraverso la precedente visita specialistica e gli esami strumentali richiesti dal Chirurgo, si procede ad effettuare l’intervento seguendo un preciso e verificato protocollo. Si inizia con la realizzazione di una documentazione fotografica che attesterà lo stato iniziale della situazione nella quale si trova il Paziente.

E’ importante come primo confronto per il Paziente che molte volte dopo la guarigione rimuove quale fosse la precedente situazione. Quindi il Chirurgo procede con un pennarello dermografico a delimitare le aree da trattare disegnando una sorta di mappa di riferimento che seguirà durante l’intervento. A questo punto inizia l’anestesia infiltrativa con delle cannule molto sottili, si inietta una speciale soluzione anestetica che ha il compito, oltre che di rendere indolore il trattamento, di scollare i tessuti e creare una vasocostrizione dei piccoli vasi per ridurre le perdite ematiche.Negli stessi punti dove si è effettuata l’anestesia, si introduce la fibra laser per lo scioglimento del tessuto adiposo che avviene con movimenti lenti e precisi.

Al termine di questa fase si esegue l’aspirazione con speciali cannule sottili, il grasso aspirato è visibile e quindi quantificabile dal chirurgo che saprà in base alla sua esperienza quanto è necessario rimuoverne. Infine, per un lavoro rifinitura, nulle zone dove il tessuto corporeo è notoriamente più lasso (collo, cosce interne, addome, braccia) si utilizza nuovamente il laser a fibra ottica con parametri diversi e si agisce per creare un effetto “lifting” di retrazione del tessuto che genera un effetto naturale di riposizionamento dello stesso.