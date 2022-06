Cerrione: il Comune ha indetto un bando pubblico per l’affitto dell'ex palazzo municipale

Il Comune di Cerrione ha indetto un bando per poter affittare l’edificio “Ex Palazzo Municipale” e utilizzarlo come bar o come vendita di alimentari o quotidiani e periodici.

La scadenza per presentare tutta la documentazione è il 7 luglio 2022, entro le 12:30. Sul sito del Comune si trovano i due documenti da compilare e spedire. Il documento A riguarda la partecipazione, il documento B è relativo all’offerta, per trovarli basterà accedere alla pagina web del Comune e cercare la sezione “Bando Pubblico”. Si dovranno inserire i due documenti in una busta chiusa, con una fotocopia dei propri documenti e una ricevuta di versamento.

La busta chiusa potrà essere presentata direttamente in Comune oppure spedita tramite una raccomandata indirizzata al Comune di Cerrione. Le offerte verranno aperte in data 8 luglio 2022.