Benna, un cippo dedicato all’Alpino Claudio Bona

Bona è venuto a mancare nel settembre 2020, a causa di una crisi cardiocircolatoria. Shock a Benna e in provincia: muore a soli 49 anni Claudio Bona

Claudio Bona ha dedicato la sua vita ad aiutare il prossimo, da sempre nel volontariato. Come Alpino che era anche andato con altre penne nere, sezione di Biella 1°, a Bergamo in missione umanitaria.

"Era una persona umile, buona, che quando tornava da qualche missione parlava dei fatti come se lui fosse stato un osservatore, quando in realtà era un membro attivo e fondamentale - spiega Gianni Ferrari - . Attivo e impegnato lo era anche nella vita del comune di Benna, suo comune di nascita, in cui ha stretto amicizie indelebili e ha coltivato il sogno di essere un Alpino. Tutti lo ricordano con sincero affetto e rispetto, e si spera che questa inaugurazione, volta a riconoscere il suo grande impegno e la sua profonda umanità, riesca a celebrare la sua vita volta all’aiuto del prossimo".