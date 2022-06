Tagli estivi? Ecco tutte le novità fresche e alla moda di Hair Queen! FOTO

L’estate è una stagione che - grazie al sole, al caldo e alla voglia di leggerezza - ci fa subito venire voglia di dare una svolta al nostro look; e, quando vogliamo cambiare, entra in gioco il famoso il detto: “si parte sempre dai capelli”. Quali sono, quest’anno, i nuovi tagli nel mondo dell'hair-style da non perdere assolutamente? Scopriamo tutte le novità più cool del momento insieme ad Alessia e a tutto lo staff di Hair Queen di Pettinengo.



A lanciare le news delle mode sono le star del cinema, dello spettacolo e le influencer più seguite appartenenti al mondo dei social; ovviamente non mancano i consigli delle Barber Women, che con grande passione svolgono al meglio il loro lavoro, rimanendo sempre aggiornate sui trend del momento (tenendo però conto dei gusti personali e dei lineamenti del viso di ogni cliente).



Lunghi, corti, scalati, sfumati, con rasature e colori super shock o naturali, quali saranno le tendenze più cool del momento?

“Non mancano i tagli lunghi, dei grandi classici intramontabili che continuano ad affermarsi come sexy e super glamour” spiega la titolare. “Molte donne però vogliono qualcosa di fresco in previsione delle alte temperature estive, tenendo però sempre conto di un look unico. I tagli più cool adesso sono scalati, con punte più evidenti al centro della schiena, oppure sulle spalle. L’hair color da scegliere in questo caso è sulle nuances del naturale, sfumato, realizzato con una tecnica di schiaritura come il balayage”.





E se è vero che per l’estate si punta ad un look fresco, è anche vero che i tagli quest’anno sono corti ma non troppo: “Quelli che scoprono le spalle valorizzano al meglio la lunghezza del collo e sono perfetti da portare con uno styling riccissimo o con dei boccoli definiti al ferro” continua Alessia. “Non manca poi il taglio ideato dalle Barber Women, il Barber style: un hair cut aggressivo, rock e stiloso, con frangia netta e irregolare, rasature laterali, ma coperte dai capelli più lunghi e visibili solo se raccolti. Lo styling perfetto per portarlo è quello con i pucca e i capelli lisci; in questo caso scegliamo sempre colori fluo e super cool”.



Continuano a spopolare i bob, ovvero i caschetti in ogni loro forma e variante, con l’ultimo arrivo anche dell’a-line bob, ovvero un taglio corto e pulito, super netto e asimmetrico. Non mancano i pixie cut, i tagli irregolari, quelli “alla maschietta”, e abbondano i ciuffi laterali molto voluminosi. Infine, un grande ritorno è quello della frangia, portata vaporosa, irregolare, netta, scalata, sfilata e in molti altri modi.



“Per chi desiderasse un cambio look davvero al top oppure desiderasse ricevere qualche informazione in più, tutto lo staff di Hair Queen è a completa disposizione per trovare, insieme ad ogni cliente, il look giusto per questa stagione!” conclude Alessia.



Hair Queen si trova a Pettinengo, in via Roma 35.

