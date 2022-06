A Coggiola “Favole per Crescere” in ricordo di Aimone Giulio Ceschin, FOTO

A Coggiola “Favole per Crescere” in ricordo di Aimone Giulio Ceschin

Nuova ed interessante iniziativa alle Scuole primarie di Coggiola dal titolo “Favole per Crescere”.

L’iniziativa è stata promossa e interamente finanziata da AVIS Comunale di Coggiola nel ricordo del compianto ex presidente Aimone Giulio Ceschin a cui è stato dedicato il progetto scolastico. L'attività si è svolta in 16 incontri, diretti dalla Dott.ssa Laura Pochetti, psicologa dello sviluppo e dell'educazione con specializzazione in linguaggi artistici nella psicologia clinica e in collaborazione con Franchino Bertuzzi che ha seguito gli studenti nella parte teatrale del progetto coinvolgendo le classi 1/2/3/4/5 elementare della scuola primaria di Coggiola,

Durante gli incontri sono state lette favole con significato profondo e insieme ai bambini si sono analizzate le conseguenze dei comportamenti ed i vari aspetti educativi ed emozionali, lavorando anche sulla creatività attraverso piccole scene di teatro. I lavori sono stati molto apprezzati dagli studenti che si sono impegnati molto e durante l’ultimo incontro erano presenti anche diversi membri del Consiglio Direttivo Avis comunale di Coggiola e Cristina, figlia del compianto Giulio. Al termine della lezione l’associazione ha omaggiato i partecipanti con un portachiavi avisino e una simpatica locandina che ricorda l’importanza della donazione di sangue.

“Siamo molto soddisfatti del progetto svolto, fanno sapere dal sodalizio coggiolese e vogliamo ringraziare in primis le maestre e gli alunni della scuola primaria che hanno svolto in maniera eccellente il progetto, l’Istituto Comprensivo di Pray Biellese che da molti appoggia le nostre iniziative scolastiche , perché e molto importante sensibilizzare la donazione di sangue a partite dai giovani e dalle scuole. Già in passato abbiamo collaborato con loro organizzando grazie alla presenza di un medico del Centro Trasfusionale di Biella, lezioni sulla donazione di sangue. Ringraziamo la dottoressa Pochetti e il Sig. Bertuzzi per aver svolto in maniera eccellente il progetto e speriamo di poter collaborare in futuro con altre iniziative. Al termine del laboratorio le immagini dei lavori svolti dai bambini saranno caricate sul sito della scuola e quindi visibili a tutti tramite un apposito link.

Ricordiamo che chi vuole diventare donatore di sangue, può contattare l’associazione scrivendo o chiamando il numero associativo 3394521520, inviare una mail a coggiola.comunale@avis.it oppure contattarci sulle pagine social Facebook e Instagram e passando in sede a Coggiola, in via Roma 135, ( giovedi 9 giugno, 28 luglio ).