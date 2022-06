Pralungo, le date della chiusura dell’ufficio anagrafe

L’amministrazione del comune di Pralungo informa i cittadini che, dal giorno 20 al 27 giugno inclusi, l’ufficio anagrafe resterà chiuso al pubblico. Tuttavia, per le situazioni di emergenza di stato civile, per esempio decessi e nascite, sarà possibile rivolgersi al numero 333.7311698. La riapertura è prevista per martedì 28 giugno.