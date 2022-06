Pallanuoto, l'under 14 Dynamic In Sport è la 2° squadra del Piemonte

Si è conclusa con un prestigioso secondo posto la stagione sportiva del team under 14 di pallanuoto targato Dynamic In Sport.

La squadra di Biella, allenata dai tecnici Luca Casanova e Remo Marfisi, ha perso 3-17 la finalissima contro la corazzata Aquatica Torino, match giocato domenica 12 nella piscina monumentale del capoluogo piemontese. Un ko che non cancella la soddisfazione per una stagione vissuta tra le protagoniste del campionato, frutto della crescita costante del gruppo. Questa la formazione Dynamic In Sport vice campione regionale.

Vittorio Todaro (portiere), Giacomo Todaro, Stefano Raise, Gregorio Fabbro, Andrei Neso, Ettore Ciaravino, Irene Scaramella, Tommaso Rossi, Mattia Brunago, Alessandro Ibotti, Riccardo Maffioletti, Mattia Armondi, Augusto Bolla, Tommaso e Leonardo Germinetti.