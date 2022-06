Kart, Riccardo Maglioli ritorna sul podio a Franciacorta

Torna a trionfare il giovanissimo Riccardo Maglioli sulla pista di Franciacorta a Castrezzato, in provincia di Brescia. Dopo alcune gare non soddisfacenti, svoltesi a Borgo Ticino, Ottobiano e Cremona che, a causa di problemi ai motori e strategie non ottimali, non avevano permesso al suo kart di performare a dovere, Riccardo torna sul gradino più alto del podio.



La gara si è svolta nella giornata di domenica 12 giugno e ha confermato il giovane pilota come leader del campionato Kartsport Circuit, nella categoria 125 junior. Il risultato è il medesimo sia per la classifica assoluta che per quella di classe.