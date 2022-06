Gli equipaggi e i navigatori Biella Corse in gara questo fine settimana al Lana storico

Presenza numerosa di Biella Corse all’11° Lana Storico, Rally Storico, Regolarità a Media e Regolarità Sport che si corre questo sabato (18 giugno 2022) a Biella.

Rally Storico

Sono due gli equipaggi della Scuderia che partecipano al Rally Lana Storico, a cui è da aggiungere un navigatore che sarà al fianco di un pilota di altra scuderia.

Con il numero 90 il primo “Biella Corse” a prendere il via sarà l’occhieppese Ermanno Caporale, nuovamente in gara con la sua Lancia Fulvia HF 1.6 (gruppo 2/4 classe 1600). Al suo fianco, come già il mese scorso a Vicenza (Rally Storico Campagnolo) ci sarà il “neo” navigatore Andrea Bagatello. Va ancora ricordato che Caporale-Bagatello partecipano anche alla Michelin Historic Rally Cup 2022 ("campionato nel campionato" voluto da Michelin e gestito in Italia da Area Gomme) e che quindi la “gara di casa” ha per loro una doppia valenza.

L’altro equipaggio Biella Corse, composto da Gualtiero Frassati e Alessandro Mattioda, gareggerà invece su di una riconoscibilissima Simca Rally 2 (Gruppo 2/2, classe 1600). La vettura, che avrà il numero 106, è infatti quasi tutta gialla e sul cofano motore, che è blu (“sono i colori della Regione Piemonte” ricorda il pilota), spicca il logo e l’Orsetto Biella Corse.

Infine il navigatore Biella Corse che è l’instancabile Luca Pieri. In questa occasione sarà al fianco del pilota Filippo Fiora nel Trofeo A 112, sull’ Autobianchi A 112 Abarth (gruppo 3/2, classe 1150) numero 206.

Regolarità Sport

Sono tre gli equipaggi “Biella Corse” al via della Regolarità Sport del Lana Storico 2022. Anche in questo caso è da aggiungere un navigatore della Scuderia, in gara a fianco di un pilota non Biella Corse.

Con il numero 303, terzi nell’ordine di partenza della Regolarità Sport, entreranno in gara Massimo Becchia e Luca Becchia, al via con una Lancia Delta 4WD del 1986 (divisione 9).

Qualche posizione dietro di loro, con il 307, partiranno invece David De Faveri e Marco Blotto, con la loro Peugeot 205 Rallye del 1990 (divisione 9 anche per loro).

Infine, con il 329, entreranno in gara Alberto Secco e Noemi Secco, padre e figlia per la prima volta in gara insieme su di un’Autobianchi A 112 Abarth del 1980 (divisione 2).

Per Alberto è anche un “momentaneo” ritorno sul sedile di sinistra di un’auto da corsa, dopo tante gare fatte come navigatore del noto rallysta Alex Bocchio (“ma torneremo presto!” aggiunge). Il navigatore Biella Corse in gara nella Regolarità Sport con un pilota di un’altra scuderia è Enrico Gatto, che sarà a fianco di Roberto Tarabbo sulla sua Fiat Uno Turbo I.E. del 1987 (divisione 9). Il loro numero di gara è il 309.

La gara

Non ci sono equipaggi Biella Corse nella specialità Regolarità a Media ma, come già al Rally Team 971, va ricordata la presenza del navigatore Ilvo Rosso su una delle vetture apripista del Lana Storico, la Lancia Delta Martini di Andrea Kinder.

La gara, organizzata dall’ASD Veglio 4x4, si correrà lungo l’intera giornata di sabato 18 giugno 2022, con partenza e arrivo al Centro Commerciale Gli Orsi di Biella. In programma ci sono otto prove speciali, ricavate da due passaggi sui tratti “Campore” (di 12,10 chilometri), “Baltigati” (13,12 chilometri), “Romanina” (19,29 chilometri) e “Ronco” (9,25 chilometri).

In totale i concorrenti percorreranno 124,99 chilometri, di cui 107,52 di prove speciali.