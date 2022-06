I consigli di Newsbiella.it nel fine settimana, 17-18-19 giugno

Ecco i principali eventi in programma nel weekend del 17-18-19 giugno a Biella e provincia.



Venerdì 17:



- Vigliano, sede Alpini (di fronte alla palestra comunale) – festa degli Alpini con cena e birre artigianali. Ore: dalle 19. La festa proseguirà anche nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 con il medesimo programma.



- Tavigliano, piazza di fronte alla chiesa – 8 di Tavigliano, corsa podistica. Ore: 18:30 per iscrizioni.



- Vigliano, Karisma Caffè (via F. Comotto) – Corsa del sole e carriola running. Ore: 17 (ritrovo).



- Trivero, biblioteca Centro Zegna – Venerdì letterari, incontro sul filosofo Epicuro. Ore: 21.



Sabato 18:



- Biella, centro commerciale Orsi – Rally Lana storico. Ore: 08:30 (prima partenza) e 17:30 (premiazioni).



- Biella, di fronte al Municipio – Esposizione moto d’epoca. Ore: 10.



- Pollone, lanificio Piacenza – Pollone dal cielo, giornata con possibilità di viaggio in mongolfiera e mercatino. Ore:10 (inizio mercatino). La manifestazione continuerà nella giornata di domenica 19 con le medesime modalità.



- Mongrando, polivalente – Di corsa con Agnese, allenamento podistico collettivo in memoria di Ivan Camurri. Ore: 14.



- Candelo, via XXV Aprile – festa del parco dell’Albero d’oro. Ore: 14:30.



- Mongrando, bosco del Vallino – Storie in movimento, giornata per bambini alla scoperta del bosco. Ore:15.



- Biella, giardini Zumaglini – Storie biellesi, letture. Ore: 15.



- Pralungo, polivalente – Festeggiamenti per i 90 anni del gruppo Alpini. Ore: 15:30.



- Zubiena, frazione Vermogno (via Debernardi) – Inaugurazione forno storico dopo il restauro. Ore: 17.



- Pollone, lanificio Piacenza – MaraToma, corsa podistica. Ore: 17:30.



- Cerrione – Sfilata delle contrade. Ore: 18:30.



- Tavigliano – festa dei rioni, grigliata e musica. Ore: 19:30.

- Verrone, castello Vialardi – incontro sul paranormale. Ore: 21.



- Valdilana, località Valle Mosso, parrocchia S. Eusebio – Esibizione del coro “La Campagnola” per i 90 anni del gruppo Alpini. Ore: 21.



- Sordevolo, anfiteatro – Primo appuntamento con “La Passione”. Ore: 21.



Domenica 19:



- Cossato, oratorio S. Maria Assunta – Festa per i 100 anni della Splendor. Ore: 09.



- Riabella, località Naiasco – Rampa Campiel, corsa podistica. Ore: 09.



- Biella, piazza Vittorio – Giro turistico moto con arrivo a Pollone. Ore: 09:30.



- Valdilana, località Valle Mosso, piazza Alpini d’Italia – festeggiamenti per i 90 anni del gruppo Alpini. Ore: 09.



- Chiavazza, via della Vittoria 2 – Festa di S. Quirico. Ore: 10:30.



- Ronco, biblioteca – Letture per bambini. Ore: 15.



- Occhieppo Inferiore, polivalente (viale Caralli) – Trofeo Bergo e trofeo comune di Occhieppo Inf., gara ciclistica. Ore: 13.



- Biella, museo del territorio – Giornate europee dell’archeologia, visite guidate. Ore: 16:30.