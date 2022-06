Domus Laetitiae, le insegnanti: “Finalmente abbiamo visto gli studenti tornare a sorridere”, FOTO

È stata inaugurata l’8 giugno, alla Domus Laetitiae di Sagliano Micca, la riproduzione del “Terzo Paradiso” di Pistoletto realizzata dagli studenti. La riflessione scaturita delle insegnanti, suscitata dopo aver rivisto la serenità sul volto dei ragazzi dopo il lungo periodo di pandemia, è ricca di emozione e gioia.

“Siamo riuscite a portare a termine un progetto in cui domina il simbolo del Terzo Paradiso come “rinascita”, che ha visto l’installazione nei materiali pietra e terracotta smaltata inserirsi nel meraviglioso contesto del giardino della Domus Laetitiae” raccontano le insegnanti Denise De Rocco e Deborah Albini. “Durante l’allestimento abbiamo visto i nostri allievi liberi di sorridere, di scherzare, di vivere dopo oltre due anni di sofferenze nostre, loro e dell’umanità intera. Sono state disposte 48 formelle per 48 ragazzi, una per ognuno di loro: ogni pietra racconta la propria e altrui sofferenza; ma, insieme, raccontano concretamente l’essere parte attiva e responsabile nel processo di trasformazione e di cambiamento sociale, necessario per la costruzione e l’avvio di un Nuovo Mondo”.

A far parte del progetto anche Ramella Graniti che, per l’occasione, ha donato le basi in granito “nero africa” su cui sono state posate le formelle a rilievo in terracotta.