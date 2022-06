Tornano a casa alla sera e la ritrovano visitata dai ladri.

È accaduto ieri a Trivero, nel comune di Valdilana: stando alle prime informazioni raccolte, ignoti avrebbero forzato una finestra per introdursi l'interno del locale in cerca di preziosi. Tuttavia, sembra che non abbiano rubato nulla. Indagano i Carabinieri.