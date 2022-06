Scomparso, al via le ricerche di Abdelilah, 16 anni

In relazione all'attivato Protocollo ricerca persone scomparse, la Prefettura di Biella ha diramato un comunicato in cui trasmette per la massima diffusione la foto e le informazioni di un minore scomparso e domiciliato nel territorio della provincia, la cui ultima segnalazione risale a mercoledì 15 giugno a Cossato con probabile direzione Milano in treno: Abdelilah, di anni 16, alto 1,70 m, capelli neri, occhi neri, indossava pantaloni sportivi in lycra di colore nero lucido, t-shirt di colore nero e borsello tracolla nero senza marca.

In caso di avvistamento contattare il 112 o rivolgersi al Comando Provinciale dei Carabinieri di Biella.