Sbanda più volte con l'auto sulla Provinciale della Valle Cervo, allarme tra gli automobilisti

Alcuni automobilisti notano un mezzo che sbanda da destra a sinistra più volte e, preoccupati, chiedono l'intervento delle forze dell'ordine. Il fatto è avvenuto ieri lungo la Provinciale 100, nel territorio di Sagliano Micca.

Alla guida del veicolo, una donna di circa 74 anni, in evidente difficoltà fisica, costretta ad accostare a bordo strada, che in seguito, è stata raggiunta dal personale sanitario del 118 e trasportata in ospedale per gli accertamenti di rito.

Sul posto anche i Carabinieri.