Prendeva di mira donne anziane. Rapinatore solitario individuato dai Carabinieri del Nucleo Operativo di Cossato

A rivolgersi ai Carabinieri del Comando cossatese, in tre diverse singole occasioni, erano state alcune anziane residenti in centro città le quali avevano raccontato di aver subito praticamente l’identico copione: un ragazzo che si avvicinava loro per strada ed intimava di consegnargli del danaro sotto la minaccia di un coltello parzialmente occultato nella cintola. Per tutte le vittime era stato sufficiente urlare e chiedere aiuto per mettere in fuga il malintenzionato, che scappava di corsa a gambe levate facendo perdere le proprie tracce.

Raccolti i primi indizi, gli investigatori si sono messi all’opera analizzando ogni dettaglio dei racconti delle vittime e ricostruendo gli spostamenti dell’autore delle tentate rapine attraverso l’analisi delle immagini delle telecamere posizionate nel centro cittadino.

I sospetti dei militari si sono focalizzati su un giovane non ancora maggiorenne residente in città, nei confronti del quale è stato trasmesso una prima relazione diretta alla competente Autorità giudiziaria. Quest’ultima ha disposto l’esecuzione di una perquisizione domiciliare che ha dato conferma all’ipotesi investigativa. Infatti, nel corso della ricerca sono stati rinvenuti sia il coltello utilizzato per commettere i reati che alcuni indumenti indossati nelle stesse occasioni.

Il materiale è stato sequestrato ed al termine delle operazioni dalla caserma di via Marconi è partito un resoconto conclusivo comprensivo di tutte le attività svolte.