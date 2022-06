Candelo: Donna trovata morta sulle scale di casa, indaga la scientifica

Tragedia a Candelo oggi venerdì 17 giugno, in un'abitazione in via Iside Viana, dove una donna anziana è stata trovata fuori dal suo appartamento priva di vita in una pozza di sangue.

Sul posto è ancora al lavoro per cercare di ricostruire i fatti il Reparto Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri.

L'allarme è scattato intorno alle 8, ma secondo i primi rilievi il decesso sarebbe avvenuto ore prima, durante la notte.

La ricostruzione dell'esatta dinamica di quanto avvenuto spetterà ai carabinieri.

Seguiranno aggiornamenti