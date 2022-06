Biella: Perde il carico nella rotonda. Traffico in tilt alla rotonda di corso Europa

Un furgone che percorreva la rotonda all'inizio di Corso Europa ha perso la pesante struttura in ferro che trasportava. Fortunatamente nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell'accaduto sebbene il traffico in quel tratto sia sempre intenso. Rallentamenti e code si sono verificati sino alla completa messa in sicurezza del luogo.