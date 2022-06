A Chiavazza un luglio ricco di open day calcistici targati Chiavazzese

A partire da sabato 2 luglio 2022 la Chiavazzese organizza gli Open Day riservati alle categorie del Settore Giovanile e Scolastico.

Gli eventi targati Chiavazzese sono GRATUITI ed aperti a TUTTI: chiunque potrà prendere parte all’evento (tesserati, amici, conoscenti, parenti...), con l’obiettivo di divertirsi tramite le attività create ad hoc dai nostri tecnici, affacciandosi così al “Mondo Chiavazzese”, scoprendo il progetto societario giovanile e fare conoscenza con i tecnici patentati UEFA e dirigenti che, ogni giorno, mettono in campo la loro professionalità, esperienza e passione per questo magnifico sport.

Sarà anche l’occasione di poter incominciare a calcare il nuovo campo sportivo in sintetico di Chiavazza: una nuova casa per una nuova stagione a tinte blu-cremisi!



INFO:



Quando? 2-9-16 luglio 2022

Dove? Nuovo campo Viale Venezia (Chiavazza)

A chi è rivolto? A tutti i ragazzi e bambini nati dal 2008 al 2017

Per informazioni: Alberto - 366.5036475