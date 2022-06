Soggiorno marino a Cattolica nell’ottica di sostenere il benessere e la socializzazione nella terza età

Nell’ottica di sostenere il benessere e la socializzazione nella terza età il Comune di Biella propone un soggiorno marino a Cattolica.

Periodo: 29 agosto 12 settembre 2022 (15 gg. - 14 notti) - Hotel Acropolis *** - Cattolica (RN)

Soggetto organizzatore: Montanari Tour di G.M. Tour srl Rimini

La quota comprende: trasporto A/R in bus Gt da Biella a Cattolica e ritorno, pensione completa bevande incluse, servizio spiaggia un ombrellone ogni due lettini, una escursione, accompagnatore/animatore ad uso esclusivo del gruppo e assicurazione.

Iscrizioni riservate ai cittadini residenti a Biella di età pari o superiore a 60 nei limiti dei posti disponibili.

Eventuali richieste di non residenti saranno collocate in lista d’attesa.

Prenotazioni telefoniche al numero 015-3507857, nei giorni 6 e 7 luglio 2022, dalle ore 9 alle ore 11.30. I richiedenti saranno ricevuti su appuntamento presso il Settore: Servizi Sociali, Ufficio Promozione delle attività Sociali per la terza età, via Tripoli 48, piano terra.

L'Hotel Acropolis è situato in posizione tranquilla a due passi dall'ampia spiaggia del lungomare di Cattolica. La posizione privilegiata dell'hotel permette di godere di una splendida vista sul mare e delle colline circostanti di Gabicce, Gradara e San Marino.

Situato a 70 metri dalla spiaggia di Cattolica e a 10 minuti a piedi dal centro cittadino, l'Hotel Acropolis offre un centro fitness gratuito, una terrazza, sistemazioni climatizzate in stile classico, la connessione Wi-Fi gratuita nelle aree comuni e un ristorante.

Camere, arredate con gusto moderno e dotate di servizi igienici con box doccia e asciugacapelli, impianti di climatizzazione, televisore e, telefono con linea diretta, cassaforte e balcone. Ricca e prelibata la cucina, a cominciare dalla prima colazione servita a buffet. Per pranzo e cena si potrà scegliere da un menù base di carne, pesce o vegetariano.

La dichiarazione dell’Assessore alle Politiche assistenziali Isabella Scaramuzzi: “Il primo gruppo, quasi sulla via del ritorno dal soggiorno climatico termale e marino di Riccione che si concluderà domenica 19 giugno, è stato molto soddisfatto. Hanno potuto socializzare e la presenza di un ottimo animatore ha reso la vacanza indimenticabile, dove i partecipanti hanno potuto tessere nuove amicizie. Speriamo che anche questa nuova iniziativa porti a un pizzico di libertà in più: giovani e anziani sono quelli che hanno sofferto di più in questi anni di pandemia”.