Ansia dal Dentista & Musicoterapia VIDEO

"Wearable Speaker Soud System". Tradotto in lingua italiana, significa "sistema di altoparlanti indossabili". Grazie alle prestazioni senza fili del suono, ogni paziente può crearsi la sua zona sonora personale consentendosi di non perdere d'occhio tutto ciò che accade intorno a se …. usando la musica quale coadiuvante terapeutico.

La Connessione Bluetooth/wifi integrata permette al paziente di immergersi al meglio nella musica desiderata con un suono avvolgente, un'esperienza sonora entusiasmante e coinvolgente in piena libertà e comfort. Far ascoltare la musica durante i trattamenti odontoiatrici dunque può incidere positivamente sull'umore e la serenità del paziente, per noi un passo in avanti per un'odontoiatria sempre più vicina alle esigenze di tutti i nostri Pazienti.