Viverone, al via il taglio delle alghe sul Lago (foto dalla pagina Facebook del comune di Viverone)

In questi giorni è iniziato il taglio delle alghe sul Lago di Viverone nelle zone ammesse dalla Regione Piemonte.

“Per ora la situazione di proliferazione è modesta, comunque stiamo monitorando l’eventuale incremento – sottolinea il sindaco Renzo Carisio sui canali social dell'amministrazione - La gestione Associata del Lago di Viverone, della quale il Comune di Viverone è capofila è intervenuta, con una spesa di circa 11mila euro, in lavori di sistemazione e consolidamento della torretta di osservazione dell’avifauna, sita sul lago nel comune di Azeglio. Contemporaneamente sono stati effettuati lavori di mantenimento nelle palafitte sempre nella stessa zona”.

Infine ringraziamenti alla Provincia di Biella per aver provveduto “alla sistemazione della rotonda sulla SP 228 rovinata dai soliti ignoti con passaggio di mezzi sulla stessa. Contemporaneamente sono state sistemati anche le cunette laterali della stessa. Un buon biglietto da visita per chi entra in Viverone. Con l’inizio della stagione estiva è stata effettuata una manutenzione straordinaria del nostro bel parco comunale annesso a Villa Lucca”.