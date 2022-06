Ponte sul Cervo, i sindaci d Gifflenga, Castelletto e Mottalciata in Regione - Foto pagina Facebook Comune Castelletto Cervo

"Siamo molto soddisfatti dell'incontro, per la disponibilità e professionalità dell'Assessore Gabusi, nonché per il lavoro di sinergia portato avanti tra amministratori, tecnici e progettisti. Restiamo in attesa di un nuovo aggiornamento con la Regione verso fine estate".

Questo è il commento dei sindaci di Gifflenga Elisa Pollero, Castelletto Cervo Omar Giletti, e Mottalciata Roberto Vanzi, dopo la presentazione del progetto definitivo del ponte sul torrente Cervo all'Assessore Regionale a Trasporti, Infrastrutture, Opere Pubbliche e difesa del Suolo, Marco Gabusi.

L’incontro si è svolto lunedì 13 giugno in Regione. Presente il responsabile del procedimento, Natalino Zanin, che ha illustrato i vari passaggi effettuati in questi mesi, tra cui l'acquisizione di tutti i pareri necessari esaminati e richiesti nelle varie conferenze dei servizi, concluse lo scorso 7 aprile 2022.

Al termine della presentazione, Gabusi si è complimentato con gli amministratori e i tecnici per il lavoro portato avanti, e per aver rispettato i tempi nonostante i problemi legati al protrarsi dell'emergenza sanitaria. L'assessore regionale pensa di finanziare la realizzazione del viadotto attraverso i fondi di sviluppo e coesione, non appena il Ministero comunicherà la ripartizione alle Regioni.

Il progetto del ponte sul Cervo diventa, oggi, l'opera con lo stato di progettazione più avanzato del territorio biellese, ed importante dal punto di vista strategico e propedeutico rispetto altri progetti di sviluppo territoriale quali la pedemontana e l'allargamento della tangenziale fino a cascina Donna.