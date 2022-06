Pella: "Allarme riserve idriche: un fatto che ci riguarda tutti da vicino"

La gravissima siccità di quest'anno interessa anche il territorio piemontese, biellese in particolare, e, con il prolungarsi dell'assenza delle precipitazioni, si sta mettendo a rischio la disponibilità idrica nelle campagne e nelle città.

Se nell'immediato saremo costretti, probabilmente, a razionamenti e al ricorso di autobotti, diventa necessario pianificare il medio termine per garantire la produzione alimentare e creare bacini di scorta dell'acqua senza aumentare ulteriormente la dipendenza dall'estero. Oggi é la Giornata mondiale ONU per la lotta alla desertificazione e alla siccità e purtroppo i dati ISPRA non sono confortanti rispetto a questo importante traguardo: il semestre da dicembre a maggio 2022, in Piemonte, è stato il terzo più secco degli ultimi 65 anni; il deficit dell’acqua accumulata nelle nevi è del 65%, con conseguenti effetti sui fiumi e su tutti i bacini d'acqua.

In questo scenario é necessario sicuramente educarci a un consumo più razionale e sensato di una risorsa preziosissima, anche attraverso campagna di sensibilizzazione che sindaci e territori, insieme ad Associazioni di categoria, possono mettere in campo e, inoltre, sostenere, a livello nazionale, in maniera unitaria, il settore agricolo affinché non derivi un danno irreversibile a raccolti e terreni.