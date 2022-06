Fedeli biellesi in pellegrinaggio notturno verso il Santuario di Oropa

Si svolgerà sabato 25 giugno il pellegrinaggio notturno da Biella a Oropa. Ritrovo in Piazza Duomo alle 20:30, partenza per le 21 e arrivo alla Basilica Antica previsto per la S. Messa delle 7.30.

Il pellegrinaggio partirà da Biella e passerà da Occhieppo Superiore, Santuario di Graglia, Bossola, Tracciolino fino ad arrivare ad Oropa, coprendo una distanza di 31 km in circa nove ore.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a pellegrinaggio.oropa@gmail.com o contattare il 3482617158/3385073269/335340329.