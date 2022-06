Strona, finiti i lavori a Fontanella Ozino. L'appello del sindaco: “Incrocio come prima, prudenza alla guida”

Con la posa della segnaletica orizzontale, si è concluso l'intervento di messa in sicurezza della frazione Fontanella Ozino, colpita dalla frana. “Finalmente i lavori sono finiti dopo 8 anni di attesa per un costo pari a 670mila euro – spiega il sindaco Davide Cappio - La viabilità è tornata come prima, più scorrevole e sicura”.

Rimosso dalla Provinciale l'impianto semaforico: al suo posto, tornano i due stop. Da qui l'appello del sindaco alla responsabilità di ogni cittadino alla guida: “L'incrocio è tornato come prima, per questo le persone devono rallentare e dare precedenza, così da salvaguardare chi attraversa il centro del paese. Mi raccomando: massima attenzione al volante e prudenza”.