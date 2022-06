Panathlon, consegna dei premi Junior: ecco gli otto campioni di categoria

La 25ª edizione dei Premi Panathlon Junior ha premiato otto biellesi campioni italiani di categoria. A consegnare le onorificenze il presidente del club Luca Monteleone e a dialogare con i premiati, Alberto Monticone, commissario tecnico della Nazionale italiana dello sci di velocità. Così sono sfilati davanti al labaro del cosiddetto senato sportivo cittadino Costanza Antoniotti, corsa in montagna con la staffetta della Fidal Piemonte, Valentina Basso per il nuoto pinnato di Pralino sport, Francesca Bocchino, ora al cerchio della ritmica sotto le insegne di Pietro Micca, Giulia Cerchi monopinna sempre della Pralino. E ancora, Matilde Ferraris boxeur tricolore a Roseto di Pugilista Biella boxe, Alessia Gruppo prima nella prova di slancio portacolori di Biogliopesi, per concludere con l’atletica leggera. Premiate le vittorie di Simone Menchini di Sisport Torino e Annalisa Pastore della Stronese Nord-NuovAffari.