La Virtus rinnova Gaia Biondi

Virtus Biella è lieta di comunicare di aver rinnovato per un altro anno l’accordo con l’atleta della Prima Squadra Gaia Biondi. Centrale, classe 2003, con la Prochimica dallo scorso luglio, prima di raggiungere Biella ha fatto esperienza in Serie C in Toscana e nel campionato di B2 in Veneto. Quest’anno, quindi, è arrivato per lei l’esordio nel campionato di B1 nel roster allenato da coach Stefano Colombo, e in nerofucsia ha saputo ritagliarsi preziosi minuti di gioco in campo.

Queste le sue parole ad accordo raggiunto: «Mi sono trovata molto bene sia con la Società sia con le compagne di squadra e questo è il primo aspetto positivo che ha influito molto sulla scelta di rimanere a Biella. Ringrazio il Presidente Nicolò, Ube e tutto il Club per questa nuova opportunità. Abbiamo disputato una buona stagione, con una crescita di squadra che ci ha consentito di raggiungere in anticipo il traguardo della salvezza. Nelle ultime partite, a obiettivo conquistato, eravamo sicuramente più tranquille e probabilmente con la mente libera abbiamo giocato anche meglio rispetto ad altri momenti della stagione. Personalmente mi sento migliorata un po’ in tutto, è stato un crescere complessivo e per questo devo ringraziare anche coach Stefano Colombo. Ho già parlato con il nuovo coach, Simone: mi piace come vuole impostare il lavoro in palestra e mi ha convinto il progetto che ha in mente. Non vedo l’ora di ricominciare».

Il Direttore Sportivo Elena Ubezio aggiunge: «Dopo la veterana Mariottini, siamo felici di poter annunciare che anche la più giovane del gruppo sarà con noi la prossima stagione. Gaia è stata la nostra scommessa dello scorso campionato, esordiente in categoria e appena fuori dal percorso dei giovanili, ma ha saputo a poco a poco adattarsi e diventare una pedina importante del sestetto base. Per il futuro ci aspettiamo che possa proseguire a farlo, migliorandosi ancora sotto le direttive di coach Marangio. La stoffa ce l’ha, la mentalità sportiva pure grazie anche alla famiglia di atleti da cui proviene, che ha saputo e saprà darle le basi e supportarla nella sua educazione sportiva e non. In questo periodo sta per approcciarsi all’esame di maturità e le facciamo tutti un grande in bocca al lupo!»