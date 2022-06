Di corsa con Agnese Valz Gen nel ricordo di Ivan Camurri tra sport e solidarietà

Un allenamento collettivo aperto a tutti in compagnia di Agnese Valz Gen nel ricordo di Ivan Camurri, prematuramente scomparso nei mesi scorsi. L'appuntamento dedicato agli amici sportivi avrà luogo il 18 giugno, al Polivalente di Mongrando, con ritrovo alle 14 e partenza alle 14.30.

“Sarà un pomeriggio in compagnia della nostra campionessa Agnese Valz Gen, coach per l’occasione con cui correremo insieme sui sentieri del Trail della Diga da 12 Km – spiegano gli organizzatori de La Vetta Running - Un allenamento collettivo, in cui racconterà e spiegherà il suo approccio e il suo comportamento in gara dandoci consigli e confrontandosi con tutti noi. A tutto questo è associata la parte più importante dell’uscita: un’ occasione per raccogliere fondi in memoria di Ivan Camurri, marito e compagno di corse della nostra Agnese. Un piccolo contributo che potrà essere utile alla causa e alla ricerca. L’offerta sarà libera, chi vorrà potrà donare durante l’incontro e il tutto sarà consegnato ad Agnese che lo devolverà all’associazione AIL Biella Clelio Angelino. Chi non potrà partecipare ma sostenere la causa può fare una donazione al seguente iban: IT87W0326822310052299362090 segnando nella causale Di corsa con Agnese”.