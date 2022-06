Aperitivo Granata in Valle Cervo, ospite la bandiera campione del mondo Ciccio Graziani

Il Torino Club ValleCervo, in collaborazione con la fondazione Fila Museum, organizza in data lunedì 20 giugno l’Aperitivo Granata. Un evento da segnare sul calendario per i tifosi del Torino e non solo, che durante la serata potranno incontrare il campione del mondo e bandiera granata Ciccio Graziani, ospite d’onore per l’occasione.

L’ex attaccante ha indossato la maglia granata tra il 1973 e il 1981, segnando 97 goal in 222 presenze e lasciando un segno indelebile nella memoria dei tifosi. Appuntamento fissato per le 19.30 presso la sede di S. Giuseppe di Casto, frazione di Andorno Micca.