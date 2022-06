Addio al calcio per Francesco Lanza: “Futuro? Allenare come vice”

È stato un lungo viaggio. Ricco di emozioni profonde e grandi soddisfazioni. Ma nei giorni scorsi Francesco Lanza ha dato il suo addio al calcio giocato. L'ex campione di tante battaglie ha festeggiato alla Club House della Polisportiva Vigliano in compagnia di amici, parenti, dirigenti, giocatori, compagni di spogliatoio, addetti ai lavori.

In un clima di festa, si sono dapprima condivisi filmati e video dedicati, poi è avvenuta la consegna di una targa in suo onore, firmata dalle ultime due società dove ha militato, Cossato e Vigliano. “Inizia una nuova vita – confida Lanza – Il mio futuro? Mi piacerebbe allenare, magari fare il vice in una squadra di categoria superiore, tipo Eccellenza. Ringrazio, comunque, tutti coloro che mi hanno dimostrato grande affetto in tutti questi anni. Non li dimenticherò mai”.