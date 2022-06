Savoi: La “grande famiglia” leader nel mondo dei ponteggi da oltre vent’anni

L’azienda biellese Savoi, specializzata nel servizio di ponteggi, è stata fondata a Gifflenga negli anni Novanta da Gianluca Savoi e Sonia Marcon. L’esperienza maturata, anno dopo anno, ha permesso all’attività di crescere, di formare personale altamente qualificato e di espandersi anche nelle grandi città di tutto il Nord ed il Centro Italia.

Ad aiutare Gianluca e Sonia nella gestione dell’attività sono il responsabile commerciale Davide - fratello di Gianluca - e il figlio Riccardo, inserito in azienda da qualche anno; Riccardo ha sviluppato la sua esperienza dal magazzino e dalla presenza diretta in cantiere come montatore, in cui ha imparato le basi del mestiere, per arrivare poi al coordinamento di tutte le attività aziendali, controllando che procedano secondo tempistiche e modalità prestabilite.

La peculiarità della realtà gifflenghese è legata alla modalità di lavoro: infatti, non viene gestito con il classico rapporto “titolare-dipendente”, bensì come una collaborazione tra tutte le persone che lavorano all’interno, una sorta di “grande famiglia” che riesce ad aiutarsi e a sostenersi in ogni nuova sfida e nuovo progetto. La politica dei fondatori, infatti, è sempre stata quella di circondarsi di persone fidate, come i propri figli e i propri i fratelli, persone a loro care a cui poter affidare un ruolo importante da ricoprire in azienda. “Il nostro è un rapporto di sincerità e validità che porta tutto lo staff ad imparare dai propri errori, migliorando e perfezionando la propria modalità di lavoro per raggiungere traguardi molto elevati” spiega Riccardo Savoi.

Il settore trattato dall’azienda è quello dei ponteggi e del noleggio di attrezzature edili, utilizzati negli ambiti più svariati di costruzione e manutenzione degli edifici (case, scuole, fabbriche, edifici storici), nella manutenzione di viadotti autostradali, per le opere di ristrutturazioni edili, e molto altro.

Con l’aiuto dei collaboratori e della propria famiglia, Gianluca e Sonia hanno intrapreso collaborazioni di grande rilievo con imprese affermate nel settore delle costruzioni e negli appalti autostradali. L’azienda, in continua espansione, conta oggi oltre trenta dipendenti – tra tecnici specializzati nella progettazione e nella realizzazione delle opere, contabili, commerciali e montatori caposquadra in cantiere – e circa cinquanta collaboratori esterni. Savoi dispone inoltre di un’officina interna specializzata, composta da meccanici ed elettromeccanici che si occupano della manutenzione dei propri mezzi, atti a garantire la corretta manutenzione prima del trasporto e del montaggio in cantiere.

La sede di Savoi Ponteggi si trova a Gifflenga in via Canton Chiesa 6, ovvero all’interno del territorio biellese in cui è presente con i propri servizi e le proprie attrezzature e che, da sempre, sta molto a cuore alla famiglia Savoi.

Per informazioni: Tel. 0161 857923 - www.savoinoleggi.it

Pagina Facebook: www.facebook.com/savoiponteggienoleggi