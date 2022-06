L'Alba Marina è pronta ad accogliere gli studenti per la festa di fine anno

È tempo di festa all’Alba Marina di Valdengo che, nella giornata di venerdì 17 giugno, porterà in scena lo “Student Party”, ovvero la festa dedicata agli studenti per celebrare la fine di un anno scolastico impegnativo.



La musica dei DJ Alka e Feiv caratterizzerà l’atmosfera della splendida location dove ragazzi e ragazze potranno rilassarsi e divertirsi a partire dalle ore 21, fino alle 3 di notte. L’ingresso è di 15 euro, con una consumazione inclusa, e si potranno prendere i biglietti direttamente alla cassa in caso non si sia approfittato della prevendita.



L’evento è organizzato da Night Vibes Events. Per maggiori informazioni: 342.1824510 oppure 347.9040792.