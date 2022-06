I giovani vogliono vivere le montagne biellesi: BI young presenta 45° Nord – Biella Mountain Fest

“Finalmente siamo tornati a ciò che per anni ha guidato la nostra associazione: organizzare eventi per i giovani che vogliono abbracciare la Città di Biella e il suo patrimonio culturale, artistico e ambientale. Quest’anno lasciamo gli eventi in piazza e usciamo per la prima volta dalla città per riscoprire insieme il nostro territorio”. A scriverlo, l'associazione BI young che, sabato 2 luglio, organizza 45° Nord – Biella Mountain Fest.

L’evento, ideato per offrire una giornata all’insegna dello sport, della sostenibilità e della musica, inizierà il sabato mattina con i tornei 3 vs 3 di Basket e Beachvolley all’aperto, mentre durante il pomeriggio si potrà partecipare ad una gara di corsa di circa 5 km lungo le strade ed i sentieri dell’area naturalistica di Oasi Zegna. Dopo la conclusione dei tornei sportivi, la serata proseguirà con aperitivo e cena a cura dei rifugi e dei ristoranti locali con l’accompagnamento di musica live.

Dalle 21.30 fino alle 2, l’evento si concluderà con un dj set, in cui si alterneranno giovani dj biellesi. L’iscrizione a un torneo sportivo a squadre (3 contro 3) o alla gara di corsa sarà effettuabile online, prima dell’evento sul nostro sito, con un contributo per la prenotazione del proprio kit gara, un pacchetto di gadget da ritirare il giorno dell’evento. Sarà inoltre disponibile un servizio navetta con 2 salite e 2 discese per raggiungere con facilità il luogo dell’evento. I dettagli della giornata sono pubblicati sul sito www.biyoung.it e sui canali social dell’associazione: Facebook BI young ed Instagram: @biellayoung.