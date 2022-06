Biella Digital Summit, successo per la prima edizione

E' stata un successo la prima edizione di Biella Digital Summit, il convegno che Unione Industriale Biellese ha organizzato nei giorni scorsi con l'obiettivo di diffondere la cultura della digitalizzazione.

Grazie a relatori importanti e alla moderazione di Enrico Pagliarini, è stato possibile affrontare temi complessi senza che fossero complicati, parlando di connettività, cyber security e NFT con un approccio divulgativo e utile ad una platea composta principalmente da imprenditori e persone che lavorano in azienda. Particolarmente interessante è stato il caso aziendale di Scatolificio Biellese, presentato dall'ad Riccardo Stefani. Infine, a tirare conclusioni è stato Marco Gay, imprenditore "digitale" e presidente di Confindustria Piemonte.

"Grazie a tutti per lo straordinario risultato - commenta Christian Zegna, presidente Gruppo Giovani Imprenditori e vice presidente Uib con delega alla Digitalizzazione -: nell'arco di un pomeriggio abbiamo avuto l'opportunità preziosa di poterci confrontare con esperti della digitalizzazione in vari ambiti, che hanno saputo tracciare un quadro interessante e non banale anche di argomenti tecnici. Un bagaglio di informazioni chiare e puntuali che, anche personalmente, ho particolarmente apprezzato. Ora non ci resta che pensare alla prossima edizione...".

Michele Tolu, Presidente Sezione Servizi Innovativi e Tecnologici di Unione Industriale Biellese, aggiunge: "Oltre agli argomenti trattati, Biella Digital Summit è stata anche un'occasione importante anche per acquisire maggiore consapevolezza rispetto al tessuto imprenditoriale locale. Nell'area dedicata alle imprese della Sezione Servizi Innovativi e Tecnologici UIB, infatti, è stato possibile conoscere le diverse realtà presenti nel Biellese: i primi alfieri della diffusione della cultura della digitalizzazione fra le imprese e per il territorio".

Un grazie è giunto ai relatori: Eleonora Fratesi, Presidente di Infratel; Riccardo Mascolo, Key Account Manager Enterprise and Mission Critical Private Networks Head of Strategy and 5G for Industry – Ericsson; Francesco Polzella, CEO Zerodivision Systems Srl; Fabiola Silvestri, Primo Dirigente della Polizia di Stato; Francesco Saverio Bacco, Commissario Capo della Polizia di Stato; Ermanno Cappa, Fondatore Studio Legale Ermanno Cappa & Partners; Mariano Carozzi Fondatore di Firspersonalcoin, Chairman di Young platform spa, Of counsel Annunziata e Conso law firm. Fondatore di Prestiamoci, la prima piattaforma di P2P lending italiana; Leonardo Maria Seri Avvocato nel settore della proprietà intellettuale.