Camion sfonda un casello alla barriera autostradale

Intorno alle 18:30 di ieri un autoarticolato ha impattato a destra della barriera autostradale "Lago Maggiore" in direzione sud nelle corsie Telepass, sfondando un casello.

L' autoarticolato ha effettuato un salto di corsia andandosi a incastrare nella struttura, frantumando le apparecchiature elettroniche. Lo scontro ha causato un notevole spargimento di gasolio dai serbatoi che hanno subito danni. Illeso l'autista. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta dall'evento.

L'intervento dei Vigili del Fuoco di Arona ha richiesto il supporto di un'autogru dalla centrale di Novara e di altra ditta del soccorso stradale, per rimuovere il camion. I pompieri hanno messo in sicurezza l'area, staccando le batterie dell'automezzo e coadiuvando la ditta autostradale per cospargere assorbente per contenere la perdita del gasolio. Sul posto le pattuglie di polizia autostradale di Romagnano, squadre tecniche di autostrade per l'Italia e personale sanitario con un'auto medica e un'ambulanza.