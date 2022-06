Portula, perde il controllo dell'auto e finisce contro il muretto di una casa

Perde il controllo dell'auto per cause da accertare e finisce contro il muretto di un'abitazione. È successo ieri pomeriggio, 15 giugno, a Portula. Indenne il conducente del mezzo: un 40enne residente in Valsessera. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza, anche i Carabinieri per i rilievi di rito.