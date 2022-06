Dramma a Camburzano. Nella pomeriggio di ieri, 15 giugno, un uomo di 68 anni è stato trovato privo di vita all’interno della sua abitazione. A dare l'allarme un vicino di casa. Sul posto si sono portati i Carabinieri, insieme al personale sanitario del 118, che ne ha constatato il decesso per cause naturali. In seguito, la salma è stata affidata ai familiari per le esequie funebri.