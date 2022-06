Allarme a Roppolo, trovata nel terreno una granata della Seconda Guerra Mondiale

Allarme a Roppolo. Nella mattinata di oggi, 16 giugno, è stato rinvenuto un ordigno in un terreno del paese. Si tratta di una granata risalente alla Seconda Guerra Mondiale. L'area è stata delimitata e messa sotto sorveglianza dai Carabinieri, in attesa degli artificieri che hanno provveduto a rimuovere il residuato bellico, insieme alla bonifica della zona. In seguito, è stato fatto brillare in una località idonea.