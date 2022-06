Un Nuovo Rapporto Rivela Un Forte Aumento Della Frode Su Facebook

Anche Facebook è vittima di malintenzionati che cercano di fare soldi facili agli utenti con delle frodi. Ogni mese, oltre 2,8 miliardi di utenti accedono per mettersi in contatto con gli amici, condividere informazioni, ricevere notizie e persino fare acquisti.

La popolarità del sito lo rende maturo per i criminali informatici . Con così tanti utenti attivi, i truffatori hanno una vasta scelta di potenziali vittime a portata di mano. Anche se solo una piccola parte dei tentativi di frode funziona, è un giorno di paga piuttosto grande per qualsiasi truffatore.

Quindi, come puoi evitare di diventare una statistica?

Inizia conoscendo quali sono le truffe più comuni e i passaggi che puoi intraprendere per evitarle.

Le truffe di Facebook più comuni oggi

I criminali informatici sono un gruppo innovativo. Stanno sempre escogitando nuovi modi per rubare agli ignari utenti dei social media. I truffatori spesso cercano di mettere le mani sulle credenziali di accesso del tuo account, sulle informazioni d'identificazione personale o sui dati della banca e della carta di credito.

Truffe di phishing

Le truffe che coinvolgono e-mail false esistono da anni e gli utenti di Facebook non sono immuni dal riceverle.

L'e-mail di phishing includerà un link e alcune diciture che ti incoraggiano a seguire il collegamento a Facebook, tranne per il fatto che non è il vero Facebook, solo un sito Web contraffatto.

A volte il sito Web saprà che hai account compromessi. Altre volte, ti chiederà di convalidare le tue informazioni di accesso. Una tendenza in crescita è quella d'inviarti un link e-mail per reimpostare il tuo account Facebook, sostenendo che è stato disabilitato per motivi di sicurezza.

Qualunque sia la ragione, l'obiettivo è sempre lo stesso: indurti a fornire informazioni riservate ai criminali informatici. Sfortunatamente, se ti cadi vittima di questa truffa comune, i criminali informatici hanno tutte le informazioni di cui hanno bisogno per devastare la tua vita.

A seconda delle informazioni che fornisci, possono prendere il controllo del tuo account Facebook e truffare i tuoi amici, fingendo di essere te. Potrebbero anche essere in grado di accedere e svuotare il tuo conto bancario o utilizzare la tua carta di credito per accumulare acquisti fraudolenti.

Questa strategia non si limita nemmeno alle e-mail effettive. Sempre più spesso, i criminali informatici utilizzano Facebook Messenger per inviare lo stesso tipo di link. Ecco perché dovresti usare una VPN gratuita per non far capire ai truffatori da dove scrivi e coprire la tua storia. Una VPN, infatti, è in grado di modificare il tuo indirizzo IP, in modo che nessuno possa monitorare la tua attività. Infatti, i malintenzionati, potranno al massimo risalire a un indirizzo IP condiviso da centinaia di utenti.

Truffe romantiche

Una delle più antiche truffe riguarda i truffatori che si spacciano per interessi amorosi per prendere di mira gli ignari utenti di Facebook. Questi finti romanzieri sono persone di cui non hai mai sentito parlare prima.

I truffatori fingono di aver subito una rottura traumatica o usano l'adulazione per corteggiarti. Una truffa romantica è progettata per giocare sulle tue emozioni e guadagnare la tua fiducia. Questo non è uno sforzo a breve termine.

Le chat si accumulano nel corso di settimane e mesi prima che il truffatore faccia il suo discorso. Ma finisce sempre allo stesso modo: alla fine ti chiedono d'inviare denaro.

Possono utilizzare una serie di motivi.

Uno dei più popolari è per l'interesse romantico" acquistare biglietti aerei e visti in modo che possano venire a conoscerti di persona. Un'altra tattica popolare è dire che hanno bisogno di aiuto per coprire le spese di vita quotidiane fino a quando non potranno unirsi a te.

La truffa del regalo

Un'altra truffa riguarda quello che, a prima vista, sembra essere un video dal vivo di una competizione, che di solito coinvolge una celebrità. Per aggiungere veridicità allo stratagemma, il video della celebrità è reale almeno in parte.

Il video vero e proprio è registrato da una sessione live che la celebrità ha avuto in passato ed è stato rimaneggiato e modificato ai fini della truffa includendo varie descrizioni volte a convincere i fan a partecipare a una truffa come “il primo a rispondere vincerà il premio.”

L'artista della truffa creerà un intero account falso impersonando la celebrità, rispecchiando i loro account ufficiali sui social media, ma integrerà il nome con un errore di battitura o qualche addendum come "TV" e quindi condividerà il video.

Se i fan scelgono di commentare, il truffatore li contatterà direttamente, con l'obiettivo di convincerli a condividere informazioni riservate o inviare denaro dai loro account, questo può essere fatto condividendo un link diretto a un sito Web dannoso.

Anche se non ti consigliamo di evitare del tutto tutte le competizioni o gli eventi approvati dalle celebrità, si consiglia cautela.

Se una competizione simile si apre sulla tua bacheca, la tua prima linea d'azione è verificare se segui anche la celebrità, quindi provare a trovare i canali di social media ufficiali di detta celebrità per valutare se una competizione si sta davvero svolgendo.

Truffe sulle criptovalute

Con la popolarità delle criptovalute sempre più in aumento, non sono mancati tutti i tipi di truffe legate a esse. Queste truffe vanno dal nome di Elon Musk all'hacking degli account Twitter per promuovere truffe Bitcoin ed Ethereum .

L'obiettivo di queste truffe è lo stesso: indurti a condividere informazioni sensibili su di te, le tue informazioni di pagamento o l'accesso al tuo portafoglio crittografico o una tua scorta di criptovalute al truffatore.

La stessa truffa contiene un link, che probabilmente ti reindirizzerà in un sito web, dove compilare i tuoi dati personali e, in alcuni casi, persino far accedere delle persone ai tuoi portafogli di criptovalute.

Una volta che i criminali informatici hanno messo le mani sui dati di cui hanno bisogno, possono usarli per commettere frodi sull'identità, e prelevare denaro dal tuo portafoglio.

Conclusione

Prima di cliccare su qualsiasi link devi stare in guardia e chiederti se è autentico o se invece potrebbe essere una truffa. In tutti i casi non dare i tuoi dati personali se non sei sicuro di dove li stai mettendo.