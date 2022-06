Cossato, estratti i biglietti della lotteria della Festa della Mamma

La lotteria della Festa della mamma 2020, abbinata all’annuale spettacolo, al teatro comunale, come si ricorderà, a febbraio di quell’anno, venne, forzatamente rinviata, a causa della pandemia da covid19. La vendita dei biglietti venne sospesa e l’atteso spettacolo, in programma a maggio, soppresso.

Ai primi di febbraio di quest’anno, sia pure timidamente, a cura dei volontari del Fondo e di alcuni negozi cossatesi, è ripresa la vendita dei biglietti, in vista dell’estrazione degli 80 biglietti, a fronte degli altrettanti ambiti premi in palio. Dei 7 mila biglietti disponibili, ne sono stati venduti oltre 5 mila, con un introito pari a 2.600 euro e sono state raccolte delle offerte per un totale di 570 euro. Un bilancio, quindi, che possiamo definire altamente positivo.

<<Ai primi di maggio, non è stato, purtroppo, possibile organizzare il tradizionale spettacolo della ‘’festa della mamma’’ per le restrizioni che ancora esistono e anche perché il teatro comunale è ancora chiuso per dei lavori di manutenzione. Pertanto, abbiamo deciso di effettuare ugualmente, l’estrazione per chiudere la pratica. Così, se le cose continueranno a migliorare, potremo, all’inizio del prossimo anno, rilanciare l’iniziativa, con lotteria e spettacolo, da concludere entro la prima decade di maggio 2023>>.

Così, mercoledì scorso, in una sala del municipio, alla presenza del sindaco Enrico Moggio, del presidente del Fondo Franco Graziola, di altri membri del comitato di gestione, e del funzionario comunale dr. Christian Mosca, due bambini ucraini, Mark di quasi 5 e Natalia di 10 anni, sono stati, simpaticamente, incaricati di procedere alla all’estrazione di 80 biglietti per l’assegnazione degli altrettanti premi, quasi tutti messi, generosamente, in palio, da commercianti ed artigiani di Cossato, per lo più aderenti alla associazione ‘’Cossatoshop’’.

Alleghiamo copia dei numeri estratti e dei premi vinti, a fianco di ognuno dei quali, è indicato il premio aggiudicato, con preghiera di voler cortesemente pubblicare anche soltanto gli 80 numeri estratti. Per il ritiro dei premi, vi preghiamo di indicare che i vincitori devono recarsi all’URP, situato al piano terra del municipio di piazza Angiono, entro 30 giorni dalla data di estrazione.