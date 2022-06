Candelo, ritorna la festa al parco dell’albero d’Oro

Sabato 18/06/22, l’Associazione "Ti aiuto io ODV" di Candelo, l’Istituto Gae Aulenti di Biella, Il Comune di Candelo con il supporto delle associazioni candelesi TAC, Pro Loco, Ass. Carrettieri organizzano, sabato 18 giugno alle ore 14:30, una grande festa al parco dell’Albero d’oro, a Candelo in Via XXV aprile, rivolta alle famiglie con tanti ospiti e sorprese. Ci saranno giochi a tema su accessibilità e integrazione, merenda per i bambini, musica in compagnia dei Windfall (da Deandrè a Dylan canzoni senza età), passeggiare in carrozza.

Sarà inoltre presentata la nuova etichetta del Vino del Sorriso realizzata in collaborazione con l’Associazione Cresco.

Sono passati più di 10 anni dal quel maggio 2009, data in cui venne inaugurato a Candelo un parco giochi speciale, tra i pochissimi in Italia ad essere stato concepito e realizzato per consentire l’integrazione tra bambini disabili e non, attraverso il gioco.

L’associazione Ti aiuto io ha progettato e realizzato, con il supporto degli architetti Silvana Camarella e Alberto Panzanelli, questo parco giochi grazie al sostegno di moltissimi cittadini e aziende/istituzioni che hanno dato il loro contributo ad una raccolta fondi durata 4 anni. Il Comune di Candelo ha dato il suo supporto mettendo a disposizione l’area, offrendo un contributo economico e assumendosi la gestione del parco.

Oggi il parco è molto frequentato ed è un punto di riferimento, non solo per i bambini candelesi, ma per quelli di tutto il biellese perché in questo spazio si realizza quel clima di sostegno reciproco tra persone con disabilità e normodotate che é uno dei principali obiettivi dell’associazione Ti aiuto io. L’integrazione è favorita dal fatto che il parco è privo di barriere architettoniche, è dotato di giochi sui quali è possibile salire anche con una carrozzina. E’ dotato anche di un bagno autopulente. Il nome “Parco dell’Albero d’Oro” è nato da una proposta delle maestre e dei bambini della adiacente scuola materna perché al centro del parco c’è un albero che in autunno si colora di un giallo così intenso da sembrare completamente dorato. Da questa idea è nata anche una piccola fiaba che può essere letta sul sito dell’associazione www.tiaiutoio.org (clicca qui per leggerla).