MèSenté: il progetto Gal di accoglienza turistica per persone con disabilità FOTO

L’obiettivo del progetto “MèSenté” (il mio sentiero), che vede coinvolti i Gal di tre territori (Valli Biellesi, Valli di Lanzo e Valli del Canavese) è quello di creare una rete turistica votata all’accoglienza di persone con disabilità ed è connesso con l’iniziativa «Turismabile» promossa dalla Regione Piemonte.



Presentato ieri, mercoledì 15 maggio, presso la sede del Gal di Andorno Micca in una conferenza alla presenza del presidente Gal Francesca Delmastro, il direttore tecnico Gal Michele Colombo, la presidente del Consorzio turistico Alpi Biellesi Laura Zegna e l’operatrice turistica Diletta Zanella, MèSenté comunica le sue intenzioni già dal logo.



Costituito da tre corpi di persone uniti a formare una “M”, con richiamo alla figura di una montagna e ai tetti delle case che in questi luoghi si trovano, il progetto ha come punto di partenza la formazione che sarà data agli operatori in modo che possano far vivere l’esperienza della montagna nel migliore dei modi ai disabili.



A ciò si aggiunge la modernizzazione delle strutture aderenti al progetto, che saranno configurate in modo da non presentare impedimenti per gli ospiti, realizzando così un’inclusione a 360 gradi. Un primo esperimento sarà messo in campo sabato 27 giugno, giorno in cui l’operatrice Diletta Zanella accompagnerà due turisti, ipovedente e non vedente, alla capanna Margherita sul Monte Rosa.