Biella, in Prefettura un tavolo per il dialogo tra religioni

Nella mattinata di ieri, 15 giugno, presso la Prefettura di Biella, si è tenuto un primo incontro finalizzato alla costituzione di un tavolo per il dialogo tra le religioni che ha visto la partecipazione delle comunità religiose presenti nel Biellese. Sono intervenuti il vescovo di Biella, i rappresentanti della comunità ebraica, della Chiesa Avventista del Settimo Giorno, de La Parola della Grazia e del Consiglio delle Chiese Evangeliche, della Chiesa Evangelica Valdese, il Venerabile Lama per la comunità buddista, l'Iman anche in rappresentanza della comunità islamica dei bosniaci in Italia, assieme alle associazioni islamiche Al Huda, Assalam, A Noor.

Il prefetto Franca Tancredi ha voluto riprendere l'iniziativa, già avviata nel 2005, con l'intento di dare una nuova luce e senso con l'obiettivo di implementare la coesione sociale e potenziare, tramite un dialogo fondato su valori comuni e condivisibili, l'inclusività e la sicurezza nel territorio biellese. Non si tratta di mettere a confronto i diversi credi religiosi bensì di valorizzare le rispettive esperienze e conoscenze nell'ambito di un tavolo che possa offrire supporto all'intera collettività e alle nuove generazioni, attraverso l'analisi delle criticità sociali sul territorio, che si sono sviluppate anche in seguito al periodo di emergenza pandemica, in un'ottica di coesione sociale, prevenzione dei conflitti e delle eventuali derive devianti, della disparità e della marginalità sociale dei giovani nonché dei migranti.

Sotto questo ultimo profilo, in particolare, l'obiettivo è costruire una rete di dialogo che sia capace di affrontare e immaginare la tanto complessa quanto fondamentale sfida dell'integrazione dei migranti, specie quelli di seconda generazione, che saranno chiamati ad esercitare i diritti e i doveri dei cittadini domani. Entusiasmo è stato manifestato dai partecipanti che hanno assunto l'impegno di una partecipazione attiva nella programmazione e nell'attuazione di ulteriori incontri. Il Prefetto ha precisato che le attività del tavolo con le conseguenti proposte ed esiti si terranno parallelamente ai lavori della Conferenza Provinciale Permanente, incardinata presso la Prefettura, ai quali partecipano altre istituzioni.